Генерал Скшипчак заявил, что Калининград является частью польской территории

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак (Waldemar Skrzypczak) заявил о том, что Калининград является «оккупированной территорией» с 1945 года. Его слова приводит еженедельник Do Rzeczy.

По мнению Скшипчака, Варшава должна вспомнить о Калининграде и заявить на него претензии, поскольку данные земли являются частью польской территории. В то же время генерал признал, что Калининградская область «не имеет военного значения».

В 2021 году Вальдемар Скшипчак описал возможный сценарий военных действий в Калининградской области с участием войск НАТО. Он указал, что в случае вооруженного конфликта в регионе ключевую роль будут играть силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района.

