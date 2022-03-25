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Польский генерал призвал Варшаву заявить претензии на Калининград

Генерал Скшипчак заявил, что Калининград является частью польской территории

Фото: Vitaly Nevar / Reuters

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак (Waldemar Skrzypczak) заявил о том, что Калининград является «оккупированной территорией» с 1945 года. Его слова приводит еженедельник Do Rzeczy.

По мнению Скшипчака, Варшава должна вспомнить о Калининграде и заявить на него претензии, поскольку данные земли являются частью польской территории. В то же время генерал признал, что Калининградская область «не имеет военного значения».

В 2021 году Вальдемар Скшипчак описал возможный сценарий военных действий в Калининградской области с участием войск НАТО. Он указал, что в случае вооруженного конфликта в регионе ключевую роль будут играть силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района.

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Ксения Назарова
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