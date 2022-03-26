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Медведев оценил будущее «Северного потока-2»

Медведев заявил, что «Северный поток-2» перспективен, а партнерам надо включить голову

Фото: Daniel Reinhardt / Globallookpress.com

«Северный поток-2» имеет хорошее будущее, однако иностранным партнерам необходимо «включить голову» и понять эти перспективы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Он также напомнил странам-партнерам по «Северному потоку-2» про налогоплательщиков, избирателей и социальные задачи. По его словам, есть определенные законы, которые нельзя игнорировать. Медведев отметил, что «деньги вложены, проект важный, полезный, рентабельный для всех». При этом политические конфликты как начинаются, так и прекращаются, «а деньги и экономика остаются».

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Варвара Кошечкина
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