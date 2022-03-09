США назвали «Северный поток-2» мертвым проектом

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что проект «Северный поток-2» в настоящий момент «мертв» и вряд ли будет «реанимирован» когда-либо. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США у Нуланд спросили, считает ли она, что санкции, который были введены Вашингтоном в отношении газопровода, должны быть перманентными. «Я думаю, что "Северный поток-2" сейчас мертв. <...> Я не думаю, что он когда-либо будет реанимирован», — подчеркнула она.

Ранее посол РФ в Мексике Виктор Коронелли назвал недостойными санкции Германии против газопровода «Северный поток-2». Также он предупредил Берлин о последствия. По словам дипломата, решение нанесет невосполнимый урон отношениям России и Германии, ответственность в этом вопросе он возложил целиком на германскую сторону. Он добавил, что такие действия ставят под сомнение репутацию Германии как надежного экономического партнера, и ответственность за них лежит целиком на германской стороне.