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В Крыму рассказали о все более широком использовании рубля на юге Украины

Постпред Крыма Мурадов рассказал, что рубль на юге Украины используется все шире

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов рассказал о все более широком использовании рубля в регионах юга Украины, которые находятся под контролем российских военных. Его слова передает РИА Новости.

В частности, речь идет о Херсонской области и населенных пунктах юга Запорожской области в Приазовье, среди которых Мелитополь и Бердянск. Как отметил Мурадов, эти регионы всегда составляли единый хозяйственный комплекс с Крымом. На данный момент там идет формирование новых военно-гражданских администраций, а рубль в расчетах используется все шире.

По словам постпреда, в указанных регионах также начался процесс трансляции российского телерадиовещания. «Все это — шаги в верном направлении, ведь юго-восток Украины всегда являлся важной частью русской цивилизации, был Таврической губернией», — заключил Мурадов.

Ранее заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов рассказал о планах восстановить транспортные магистрали между Крымом и Херсонской областью.

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Марина Совина
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