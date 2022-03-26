Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев назвал действия Запада экономической войной без правил

Зампредседателя Совбеза Медведев назвал действия Запада экономической войной без правил
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Global Look Press

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал действия Запада в адрес России экономической войной без правил. Его слова передает РИА Новости.

Медведев заявил, что эта война без правил может разрушить весь мировой экономический уклад. «Что написано на знаменах любого капиталистического общества, любой рыночной экономики? Уважение к священной частной собственности!» — отметил зампредседателя.

Он подчеркнул, что Запад арестовывает активы финансовых учреждений и даже Центрального банка, ведет речь о том, чтобы обратить на эти активы взыскания, то есть национализировать. «Ну, слушайте, это и есть война без правил. Каковы будут последствия этой войны — разрушение всего мирового экономического уклада», — заключил политик.

Ранее Медведев сравнил нынешние санкции западных стран с испытаниями страны в прошлом веке. Зампредседателя признал, что трудности есть как на государственном, так и на бытовом уровнях. «Но, во-первых, нам к этим трудностям не привыкать, а, во-вторых, это, знаете, не фатальные трудности. Это невозможно сопоставить с теми страшными испытаниями, через которые прошла наша страна в ХХ веке», — сказал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Болгарский генерал предрек скорую капитуляцию Украины
Стало известно о подготовке украинских войск к быстрой интеграции в НАТО
В сети нашли изображение Москвы из будущего
В Госдуме рассказали о ходе расследования деятельности биолабораторий на Украине
Медведев назвал действия Запада экономической войной без правил
Автоэксперт назвал простой защищающий машину от угона лайфхак
В Крыму рассказали о все более широком использовании рубля на юге Украины
Синоптик назвал москвичам срок возвращения солнечной погоды
Медведев оценил риски повторения дефолта 1998 года
Медведев оценил возможность исключения России из G20
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.