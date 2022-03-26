Названо повышающее риск заболеть COVID-19 природное явление

Врач Шуватова рассказала, что весеннее цветение повышает риск заражения коронавирусом

Медицинский директор проекта «Аллерготоп», врач аллерголог-иммунолог Елена Шуватова назвала весеннее цветение природным явлением, повышающим риск заражения коронавирусом. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Эксперт рассказала, что при контакте с пыльцой структура слизистой меняется, что способствует проникновению вирусов в организм. Это означает, что контакт с пыльцой сам по себе снижает противовирусную защиту дыхательных путей.

«Слизистая оболочка дыхательных путей — тот барьер, который защищает наш организм от проникновения внутрь вредоносных агентов, в частности вирусов. Пыльца изменяет иммунные барьерные функции клеток эпителия дыхательных путей, и человек становится более уязвим для вирусов», — пояснила Шуватова.

Страдающим от аллергии россиянам медик порекомендовала уехать на время в Черногорию или Турцию. «В Черногории к 20 апреля береза, которая встречается в горах, уже отцветает, да и до побережья она практически не добирается. Поэтому аллергики чувствуют себя там хорошо. В Турции пыльца березы встречается лишь точечно, обычно это результат дальнего заноса», — заявила она.

Также аллергикам можно смело ехать в Египет, ОАЭ, Таиланд и Индонезию, на Филиппины, в Малайзии и Индию. Из внутрироссийских направлений эксперт посоветовала выбирать черноморское побережье Кавказа (Сочи, Геленджик) и южный берег Крыма (Ялта, Алушта).

Ранее в марте врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок напомнил о предстоящем весеннем поллинозе — аллергии — и назвал средство защиты от его крайних проявлений. Он указал, что за последние два года, когда в России соблюдали масочный режим, количество обращений с тяжелыми симптомами при сезонном обострении значительно сократилось.