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Задержание готовивших нападение на правоохранителей россиян попало на видео

Опубликованы кадры задержания подозреваемых в подготовке нападений на правоохранителей

Задержания россиян, подозреваемых в пропаганде терроризма и причастных к подготовке нападений на правоохранительные органы, попало на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Звезды».

ФСБ совместно со Следственным комитетом России задержала в Уфе четырех человек. При обысках в их домах были обнаружены гранаты и оружие. В ходе обысков также правоохранительные органы также изъяли литературу с экстремистскими материалами, радиостанции и снаряжение.

«В городе Уфе задержаны четверо граждан Российской Федерации, причастных к подготовке вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и пропаганде в сети интернет террористической идеологии», — уточнили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В отношении задержанных завели дела по части 2 статьи 205.4 («Организация террористического сообщества»), части 2 статьи 205.2 («Призывы к террористической деятельности») УК РФ.

Платон Щукин
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