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Юрист призвала россиян быть осторожнее с публикациями в соцсетях

Юрист Петропольская: ответственность за распространение фейков следует даже при репосте

Фото: Pixabay

Заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская призвала россиян быть осторожнее с публикациями в соцсетях. Ее слова передает агентство «Прайм».

Юрист заявила, что из-за ужесточения в России ответственности за распространение фейков в интернете, стоит внимательнее проверять контент, запланированный к публикации. По ее словам, осторожнее стоит относиться даже к репостам из чужих источников и комментариям — наказание может последовать и за это. «Практика по такой категории дел только начала активно формироваться, поэтому сейчас нужно внимательно следить за информацией, которую вы размещаете в социальных сетях, а также "потребляете" из чужих источников», — подчеркнула она.

Петропольская отметила, что к ответственности может привести распространение клеветы, оскорблений, разжигание межнациональной вражды и розни, а также контент на темы, связанные с незаконным оборотом наркотиков или детской порнографией.

Ранее сообщалось, что 4 марта Совет Федерации одобрил введение уголовной ответственности за публикацию фейков о действиях российских военных. Согласно закону, максимальное наказание за это может составить до 15 лет лишения свободы.

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Марина Совина
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