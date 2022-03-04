Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за фейки о российских военных

Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности за распространение ложной информации и фейков о вооруженных силах (ВС) России, передает ТАСС.

Закон одобрен на пленарном заседании в пятницу, 4 марта. Так, за распространение заведомо ложных данных под видом достоверных сообщений, а также за дискредитацию ВС России предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или наказание до трех лет лишения свободы.

Отмечается, что с этой целью в Уголовный кодекс России внесли новые статьи. Одна из них «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ», а вторая «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Ранее депутаты Государственной Думы единогласно одобрили законопроект о введении наказания за фейки о российских войсках. Законопроект, вносящий изменения в Уголовный кодекс, парламентарии одобрили сразу во втором и третьем чтениях.

25 февраля Общественная палата сообщила о массовом распространении фейков в социальных сетях и мессенджерах, появление которых связано с началом военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).