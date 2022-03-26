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Вучич обвинил премьер-министра Косово в «разрушении» мирных соглашений

Президент Сербии Вучич обвинил премьера Косово в «разрушении» Брюссельских соглашений

Фото: Florion Goga / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич обвинил премьер-министра Косово в «разрушении» Брюссельских соглашений. Его слова приводит РБК.

Сербский лидер отметил, что благодаря данным соглашениям обеим сторонам «удавалось сохранять мир» на протяжении девяти лет. В частности, Белград смог сохранить численность сербов на территории Косова и Метохии «почти на том же уровне, что и в 2013 году», пояснил он.

Однако в настоящее время заключенные в Брюсселе мирные соглашения разрушены премьер-министром Косова Альбином Курти, заявил Вучич. По его словам, разрушено «абсолютно все». Сербский лидер добавил, что то, какими будут дальнейшие отношения Белграда и Приштины, будет ясно со временем.

Ранее Александр Вучич объяснил, почему Сербия отказывается от присоединения к санкциям Запада против России. В частности он отметил, что Москва всегда поддерживала сербские власти в вопросе Косово и Метохии, а без российского вето в Совете Безопасности ООН Сербии будет сложно защищать свою конституцию и территориальную целостность.

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Ксения Назарова
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