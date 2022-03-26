Вучич назвал три причины отказа Сербии от присоединения к санкциям против России

Вучич: Сербия не присоединяется к санкциям против России из-за принципа, Косово и газа

Президент Сербии Александр Вучич назвал три причины, почему Сербия отказывается от присоединения к санкциям Запада против России. Об этом он заявил в эфире национального телевидения, передает РИА Новости.

По его словам, если даже оставить в стороне эмоциональную и моральную часть данного вопроса, которая важна в политике, особенно в отношениях между государствами, решение Сербии правильное. Вучич напомнил, что Россия была на стороне Сербии, когда ее хотели провозгласить геноцидным народом в 2015 году, и наложила вето на соответствующую резолюцию в Совбезе ООН. Он отметил, что Москва всегда поддерживала сербские власти в вопросе Косово и Метохии, а без российского вето в Совете Безопасности ООН Сербии будет сложно защищать свою конституцию и территориальную целостность.

Помимо этого, президент задался вопросом, что Белград скажет тем, кто за последние 20 лет не вводил санкции против Сербии и не вредил ей, что собирается ввести какие-то ограничительные меры против них. Он также задумался над тем, как и по какой цене Сербия будет получать газ, если наложит санкции на Россию.

Ранее Вучич назвал возможный отказ от нефти и газа из России «выстрелом в ногу» для Европы. По словам Вучича, альтернативные источники газа не имеют достаточного объема топлива для потребностей Европы. Он также отметил, что «рациональные люди на Западе» это понимают, и осознают необходимость переговоров с Россией.

