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Нидерланды начнут размещать беженцев с Украины в зданиях правительства и тюрьмах

Нидерланды поместят беженцев с Украины в здания правительства и тюрьмы из-за нехватки мест

Фото: Patrick van Katwijk / Global Look Press

Министр жилищного строительства и территориального планирования Нидерландов Хуго де Йонге заявил, что власти начнут размещать беженцев с Украины в старых тюрьмах и зданиях правительства из-за нехватки мест. Его слова передает RTL Nieuws.

Сообщается, что поток украинских беженцев растет. Так, в правительственных зданиях и тюрьмах разместят 15 тысяч человек. Кабмин страны выделил 75 млн евро на ремонт помещений, в ближайшие дни они будут готовы к приему украинцев. Также известно, что правительство обсуждает строительство специальных поселков для людей с Украины, однако агентство по делам беженцев опасается, что так они не смогут выучить язык и найти работу в Нидерландах. На 26 марта в стране находится до 17 тысяч беженцев, и прогнозируется приезд еще сотен тысяч украинцев.

Ранее министр труда и социальных дел Чехии Мариан Юречка рассказал о сокращении числа украинских беженцев в стране. По его словам, на данный момент большого количества беженцев с Украины в стране не ожидается. «Сегодня у нас те же показатели, что и в первые дни конфликта. Пик позади», — сообщил он.

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Марина Совина
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