Россиянам рассказали о влияющих на курс рубля факторах

Аналитик Маслов заявил, что на рубль влияют геополитический фактор и ситуация на Украине

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов рассказал россиянам о факторах, влияющих на курс рубля, в беседе с агентством «Прайм».

«Стоит понимать, что сейчас в некотором роде уже происходит формирование разных валютных курсов: внутреннего (контролируемого ЦБ) и внешнего (торги на форекс)», — предупредил аналитик. По словам Маслова, на данный момент на российскую валюту по-прежнему влияют геополитическая обстановка и развитие ситуации вокруг Украины. В случае, если обстановка будет стремиться к нормализации, торговля ресурсами в рублях может привести к укреплению валюты в долгосрочной перспективе, заявил он.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер спрогнозировал курс рубля на следующую неделю. По его словам, в среднесрочной перспективе ожидания прежние — дальнейшее продвижение к 90 за доллар и 100 за евро.

