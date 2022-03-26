Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Эксперт спрогнозировал курс рубля

Эксперт Михаил Зельцер: в среднесрочной перспективе ожидается продвижение к 90 за доллар

Фото: Pixabay

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер спрогнозировал курс рубля на следующую неделю. Его слова передает агентство «Прайм».

Зельцер заявил, что сейчас рубль уходит под планку 100 за доллар и 110 по евро, потому что «эмоции стихают». По его словам, волатильность курса еще будет присутствовать и временно он может покидать двузначную территорию по доллару. Однако в среднесрочной перспективе ожидания прежние — дальнейшее продвижение к 90 за доллар и 100 за евро, отметил он.

Эксперт пояснил, что, несмотря на антироссийские санкции, правительство вводит контрмеры, которые способствуют укреплению курса рубля. Например, перевод российского экспорта газа для стран-санкционеров на рубли. «Если ранее наши экспортеры продавали выручку в объеме 80 процентов, то сейчас импортеры сами будут вынуждены осуществлять конверсию на наших площадках, укрепляя рубль, но в объеме всех 100 процентов за потребляемое ими сырье. Плюс транзакционные расходы ложатся на покупателя», — объяснил специалист.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Европа должна платить за газ российскими рублями. В связи с этим он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва продолжит поставки в соответствиями с условиями контрактов. Поменяется лишь валюта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Байден вновь назвал Путина «военным преступником»
Эстонская ферма переименовала хлев ради украинцев
Эксперт спрогнозировал курс рубля
Австралия отказалась от стремления к ядерному оружию
Россия призвала проявлять сдержанность в ситуации вокруг Северной Кореи
Чимаев отказался считать Усмана лидером вне зависимости от весовых категорий
Вучич назвал три причины отказа Сербии от присоединения к санкциям против России
Стало известно о доставленном на Украину из Германии оружии
Продавший части боевых ракет Украине россиянин получил восемь лет колонии
Названа норма потребления яиц в неделю
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.