Эксперт спрогнозировал курс рубля

Эксперт Михаил Зельцер: в среднесрочной перспективе ожидается продвижение к 90 за доллар

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер спрогнозировал курс рубля на следующую неделю. Его слова передает агентство «Прайм».

Зельцер заявил, что сейчас рубль уходит под планку 100 за доллар и 110 по евро, потому что «эмоции стихают». По его словам, волатильность курса еще будет присутствовать и временно он может покидать двузначную территорию по доллару. Однако в среднесрочной перспективе ожидания прежние — дальнейшее продвижение к 90 за доллар и 100 за евро, отметил он.

Эксперт пояснил, что, несмотря на антироссийские санкции, правительство вводит контрмеры, которые способствуют укреплению курса рубля. Например, перевод российского экспорта газа для стран-санкционеров на рубли. «Если ранее наши экспортеры продавали выручку в объеме 80 процентов, то сейчас импортеры сами будут вынуждены осуществлять конверсию на наших площадках, укрепляя рубль, но в объеме всех 100 процентов за потребляемое ими сырье. Плюс транзакционные расходы ложатся на покупателя», — объяснил специалист.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Европа должна платить за газ российскими рублями. В связи с этим он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва продолжит поставки в соответствиями с условиями контрактов. Поменяется лишь валюта.