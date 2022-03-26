Экономист назвал условие укрепления рубля

Экономист Казанский сообщил, что рубль резко упадет при полном торговом эмбарго против РФ

Доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский назвал условие укрепления рубля по отношению к доллару. Об этом сообщает «Прайм».

По словам экономиста, полное торговое эмбарго по отношению к российской стороне, а также полное «выключение» из долларовых расчетов могут стать причиной резкого роста курсов валют и падения рубля.

При этом деэскалация ситуации в связи с переговорами между Москвой и Киевом может способствовать возрождению фондового рынка и возврату части иностранного бизнеса в Россию. Таким образом, курс доллара может удержаться в районе 95-100 рублей до конца марта – начала апреля, сказал эксперт.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев поделился с «Лентой.ру» прогнозом относительно будущего курса рубля. По его мнению, курс российской валюты по отношению к доллару сильно недооценен, так как объективных экономических причин для ее снижения нет. Сейчас снижение рубля по отношению к доллару обусловлено исключительно эмоциональной реакцией на новостной фон, отметил экономист, так как люди находятся в повышенном тревожном состоянии и рассматривают доллар как защитный актив.

