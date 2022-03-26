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Представитель ЕС посетит Иран для обсуждения восстановления ядерной сделки

Представитель ЕС Мора отправится в Иран для обсуждения восстановления ядерной сделки

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС и европейский координатор переговоров по СВПД Энрике Мора посетит Иран для переговоров с заместителем министра иностранных дел страны Али Багери Кани. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, передает Russia Today.

Разговор будет посвящен восстановлению иранской ядерной сделки. Переговоры пройдут в Тегеране. «Работаем над преодолением последних пробелов венских переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий», — поделился представитель ЕС.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что восстановление иранской ядерной сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) близко, однако зависит от России и Ирана, которые должны принять необходимые для этого решения.

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Ксения Назарова
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