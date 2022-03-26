Представитель ЕС посетит Иран для обсуждения восстановления ядерной сделки

Представитель ЕС Мора отправится в Иран для обсуждения восстановления ядерной сделки

Генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС и европейский координатор переговоров по СВПД Энрике Мора посетит Иран для переговоров с заместителем министра иностранных дел страны Али Багери Кани. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, передает Russia Today.

Разговор будет посвящен восстановлению иранской ядерной сделки. Переговоры пройдут в Тегеране. «Работаем над преодолением последних пробелов венских переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий», — поделился представитель ЕС.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что восстановление иранской ядерной сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) близко, однако зависит от России и Ирана, которые должны принять необходимые для этого решения.