Минобороны России сообщило об уничтожении «Калибрами» склада с боеприпасами ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении ракетами «Калибр» склада с боеприпасами ВСУ

Ударом высокоточных крылатых ракет морского базирования «Калибр» в течение дня 25 марта уничтожен склад с боеприпасами и вооружением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Великие Коровницы в Житомирской области. Об этом в субботу, 26 марта, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что помимо этого высокоточной крылатой ракетой «Оникс» ликвидирована база горюче-смазочных материалов в районе Николаева, с которой снабжались топливом части группировки ВСУ на юге Украины.

Представитель военного ведомства также рассказал, что группировка Вооруженных сил России ведет бои за населенные пункты Новомихайловка и Новобахмутовка, а также ведет огонь по противнику в опорных пунктах и по его резервам.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения командного пункта ВСУ армейской авиацией. В ходе огневой поддержки наступающих войск вертолеты Ка-52 нанесли удар противотанковым ракетным комплексом «Вихрь». Уточняется, что объект был ликвидирован с расстояния свыше семи тысяч метров без входа в зону поражения ПВО противника.