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Минобороны показало кадры уничтожения командного пункта ВСУ вертолетами Ка-52

Минобороны России опубликовало видео уничтожения командного пункта ВСУ вертолетами Ка-52

Министерство обороны России опубликовало видео с кадрами уничтожения командного пункта ВСУ ударом управляемых ракет вертолетов армейской авиации. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах ролика видны вертолеты армейской авиации ВКС России, наносящие авиационный удар противотанковой управляемой ракетой по командному пункту ВСУ. Звено вертолетов Ка-52 уничтожили назначенные цели противотанковым ракетным комплексом «Вихрь» без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше семи тысяч метров.

Уточняется, что армейская авиация в ходе проведения спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержки подразделений.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия намерена внести в Госдуму законопроект о признании участников специальной операции России на Украине ветеранами боевых действий.

Валентина Процкова
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