Власти США разрешили компании Трампа продать отель около Белого дома

Власти США разрешили компании Трампа продать отель в Вашингтоне за 375 миллионов долларов

Управление по общим вопросам администрации США разрешило компании Trump Organization, принадлежащей бывшему президенту страны Дональду Трампу, продать отель в Вашингтоне. Об этом сообщает The Washington Post.

Покупателем выступил инвестиционный фонд CGI Merchant Group. После завершения сделки гостиницу Trump International Hotel переименуют в Waldorf Astoria. Управлять объектом будет сеть Hilton. Сумма сделки составила 375 миллионов долларов. По мнению аналитиков, продажа по такой цене принесла бы бывшему американскому лидеру прибыль в размере более 100 миллионов долларов.

Отель Trump International Hotel расположен недалеко от Белого дома. В свое время гостиница служила одной из площадок для проведения мероприятий Республиканской партии. Здание является вторым по высоте сооружением в городе после 169-метрового монумента Вашингтону. Прежде в нем располагалась штаб-квартира Почтовой службы США.

Как отмечает газета, финансовыми показателями гостиницы заинтересовались прокуроры из Нью-Йорка, а также надзорный комитет Палаты представителей Конгресса США. Как заявлял Трамп, данный отель приносил прибыль, в то время как по данным законодателей отель последние несколько лет был убыточным. The Wall Street Journal писала, что расследование касается таких зданий, как знаменитая Trump Tower на Пятой авеню, многоквартирный дом Trump Plaza, кондоминиум с отелем Trump International Hotel and Tower и другие.