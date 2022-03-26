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Хуситы назвали условие для прекращения ракетных ударов по объектам Saudi Aramco

Хуситы пообещали наносить удары по объектам Saudi Aramco до снятия блокады с Йемена

Мятежники-хуситы, которые контролируют северные районы Йемена, назвали условие для прекращения ракетных ударов по объектам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом местному телеканалу рассказали источники в командовании мятежников, передает ТАСС.

Собеседники канала заявили, что атаки продолжатся до тех пор, пока не будет снята блокада с Йемена. Отмечается, что целью ударов станут нефтепроводы и хранилища Saudi Aramco, а также другие важные объекты на территории Саудовской Аравии.

В пятницу, 25 марта, хуситы с помощью беспилотников совершили 16 атак на территории Саудовской Аравии. Нападению подверглись нефтехранилища и прочие объекты Saudi Aramco. В Министерстве энергетики Саудовской Аравии отмечали, что атаки хуситов могут привести к сокращению производственных мощностей и повлиять на способность страны выполнять обязательства перед импортерами нефти.

Ранее сообщалось, что не менее трех человек погибли в результате взрыва, прогремевшего недалеко от портового города Аден, который расположен на юго-западе Йемена. Взорвался заминированный автомобиль, подъехавший к контрольно-пропускному пункту в так называемой зеленой зоне Адена. Среди погибших обнаружился командир вооруженных формирований «Пояса безопасности», которые подчиняются Южному переходному совету.

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Марина Совина
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