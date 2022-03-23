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В Йемене из-за взрыва погибли минимум три человека

Не менее трех человек погибли в результате взрыва в Йемене

Фото: Anees Mahyoub / Reuters

Не менее трех человек погибли в результате взрыва, прогремевшего недалеко от портового города Аден, который расположен на юго-западе Йемена. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что взорвался заминированный автомобиль, подъехавший к контрольно-пропускному пункту в так называемой зеленой зоне Адена. Среди погибших обнаружился командир вооруженных формирований «Пояса безопасности», которые подчиняются Южному переходному совету.

31 января силы ПВО ОАЭ отразили ракетную атаку повстанцев-хуситов, которая была произведена с территории Йемена. В министерстве обороны отметили, что в результате нападения никто не пострадал, осколки ракеты не попали на территории населенных пунктов. ВВС ОАЭ и арабской коалиции также уничтожили место и пусковую установку, откуда была запущена ракета.

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Николай Чигасов
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