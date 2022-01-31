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Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ракетной атаки хуситов

Минобороны ОАЭ: силы ПВО сбили баллистическую ракету, запущенную хуситами из Йемена

Фото: Christopher Pike / Reuters

Силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отразили ракетную атаку повстанцев-хуситов. Об этом сообщило министерство обороны страны в своем Twitter-аккаунте.

Согласно заявлению ведомства, была сбита баллистическая ракета, запущенная в сторону ОАЭ группировкой хуситов с территории Йемена. В министерстве отметили, что в результате нападения никто не пострадал, осколки ракеты упали вне населенных пунктов. ВВС ОАЭ и арабской коалиции также уничтожили место и пусковую установку, откуда была запущена ракета, добавили в ведомстве.

Отмечается, что это уже третья атака хуситов на ОАЭ с начала января.

Ранее сообщалось, что в ОАЭ при взрыве трех цистерн с нефтью пострадали шесть человек, трое погибли. Инцидент произошел в столице Абу-Даби предположительно в результате атаки беспилотников. Взрыв нанес ущерб трем нефтяным танкерам. Также из-за атаки пожар начался в помещении на территории международного аэропорта. Ответственность за взрыв взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

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Марина Совина
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