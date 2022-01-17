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В ОАЭ при взрыве цистерн с нефтью из-за атаки беспилотников погибли три человека

В Абу-Даби при взрыве трех нефтяных цистерн пострадали шесть человек, трое погибли

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) при взрыве трех цистерн с нефтью пострадали шесть человек, трое погибли. Об этом сообщает AP.

Инцидент произошел в столице Абу-Даби предположительно в результате атаки беспилотников. Взрыв нанес ущерб трем нефтяным танкерам. Также из-за атаки пожар начался в помещении на территории международного аэропорта.

Ответственность за взрыв взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Полиция ведет расследование. Погиб один гражданин Пакистана и два гражданина Индии. У пострадавших травмы легкой и средней степеней тяжести.

Ранее два взрыва прогремели в Ираке, в центре Багдада. По данным телеканала «Аль-Хадас», взрывы произошли в районе Эль-Каррада. О жертвах и разрушениях информации нет.

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Анжелика Бережная
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