Байден встретится в Польше с главами МИД и Минобороны Украины

CNN: Байден в Варшаве встретится с министрами обороны и иностранных дел Украины

Президент США Джо Байден встретится в субботу, 26 марта, с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны страны Алексеем Резниковым. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что встреча, на которой будет присутствовать Байден, будет проведена при участии двух представителей американских властей — госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Минобороны Ллойда Остина. Переговоры пройдут в Варшаве, Польша.

25 марта лидер США прибыл в польский город Жешув, который находится менее чем в 100 километрах от границы с Украиной. Там Байден встретился с военными 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, затем сел с ними за стол и отведал пиццу. После американский президент встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Вместе они провели экстренное мероприятие, главной темой которого стало предоставление Украине гуманитарной помощи.

Ранее Байден заявил, что сожалеет о невозможности своего приезда на Украину. Он посетовал, что не может увидеть все своими глазами, как мог в других местах. «Думаю, по понятным причинам мне не позволят пересечь границу, чтобы посмотреть на то, что происходит на Украине», — сказал американский лидер.