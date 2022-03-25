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Байден пожалел о невозможности приехать на Украину

Президент США Байден пожалел о невозможности приехать на Украину

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден сожалеет о том, что не может лично приехать на Украину. Об этом он заявил в ходе совместного выступления с президентом Польши Анджеем Дудой в городе Жешув, передает ТАСС.

Он посетовал, что не может увидеть все своими глазами, как мог в других местах. «Думаю, по понятным причинам мне не позволят пересечь границу, чтобы посмотреть на то, что происходит на Украине», — сказал американский лидер.

Ранее стало известно, что Байден в субботу, 26 марта, выступит со «значительной речью» о событиях на Украине. Выступление главы государства анонсировал Белый дом. Других подробностей и тезисов речи Байдена не приводится.

23 марта Байден заявил о «реальной угрозе» применения Россией химоружия. Он также пригрозил стране «высокой ценой» при таком сценарии. Лидер США допустил, что возможная война между Россией и НАТО перерастет в третью мировую.

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Марина Совина
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