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Японский депутат высказался о слабости и неуравновешенности Байдена

Японский депутат Судзуки заявил, что действия Байдена по Украине показывают его слабость

Фото: РИА Новости

Член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки высказался о слабости и неуравновешенности президента США Джо Байдена. Своим мнением он поделился в интервью Shukan Gendai.

По словам японского политика, Байден не призывает президента Украины Владимира Зеленского к мирному решению конфликта, а лишь провоцирует Россию, проявляя свою слабость и неуравновешенность.

«Президент Байден должен сказать Зеленскому: "Результат конфликта уже ясен. Теперь нет другого выбора, как начать диалог". Однако Байден этого Зеленскому не говорит и не останавливает его, а только провоцирует Россию. В этом явно проявляется собственная слабость и неуравновешенность Байдена», — заявил Судзуки.

Судзуки подчеркнул, что Зеленский отвергает попытки мирного урегулирования ситуации, что может привести Украину к катастрофе. Кроме того, депутат заявил, что именно военные действия украинского лидера на Донбассе вынудили Россию начать спецоперацию.

Ранее Джо Байден высказал оскорбления в адрес президента России Владимира Путина. Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил американского лидера, что тот думает о Путине в свете последних событий. «Он мясник, вот, что я думаю», — ответил Байден. 25 марта Байден назвал Путина «военным преступником».

Марина Совина
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