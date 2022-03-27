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В ЕС назвали сроки подписания ядерной сделки с Ираном

Глава европдипломатии Боррель считает подписание ядерной сделки с Ираном «вопросом дней»

Фото: Yves Herman / Reuters

Верховный представитель по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель назвал сроки подписания иранской ядерной сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Глава евродипломатии считает достижение договоренностей по ядерной программе Ирана «вопросом дней». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agency France Press (AFP).

«Мы очень близки, но есть нерешенные вопросы. Не знаю, когда и как, но это вопрос дней», — заверил Боррель на полях международной конференции «Доха форум» в Катаре.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС и европейский координатор переговоров по СВПД Энрике Мора посетит Иран для переговоров с заместителем министра иностранных дел страны Али Багери Кани. Переговоры пройдут в Тегеране.

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Марина Совина
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