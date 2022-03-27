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На Украине рассказали о будущей судьбе Херсонской области

Экс-депутат Рады Журавко заявил, что Херсон больше не вернется под контроль Украины

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Херсонская область больше не вернется под контроль Украины. С таким заявлением выступил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передает РИА Новости.

«В укро- и иностранных СМИ публикуют, что будет наступление ВСУ на Херсон. И скоро Херсон и область вернется под контроль ВСУ и киевского режима», — сообщил Журавко. По словам политика, Украина уже не решает вопросы будущей судьбы Херсонской области и регион не вернется под контроль Киева.

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Он также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в ходе военной операции России. «Зеленский в большей части регионов и его командование тоже не влияют на ситуацию. Издает бредовые указы, с помощью которых терроризирует мирных граждан», — заявил экс-депутат.

Также политик рассказал жителям Херсонской области о скором возвращении к мирной жизни. «Рекомендую вам никуда не уезжать, заниматься своей жизнью. В ближайшее время будут освобождены Николаев и Одесса. Вы это увидите сами. И там тоже начнется мирная жизнь. Но без нациков и негодяев», — добавил Журавко.

Ранее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник допустил скорое проведение в регионе референдума о вхождении в состав России. По словам политика, на референдуме народ ЛНР сможет реализовать свое конституционное право и высказать мнение по поводу вступления в состав России. «Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — заключил он.

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Николай Чигасов
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