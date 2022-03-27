Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР допустили скорое проведение референдума о вхождении в состав России

Глава ЛНР Пасечник заявил, что скоро может пройти референдум о вхождении в состав России

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник допустил скорое проведение в регионе референдума о вхождении в состав России. Об этом глава республики заявил в беседе с журналистами в воскресенье, 27 марта, передает ТАСС.

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум», — сообщил он.

По словам политика, на референдуме народ ЛНР сможет реализовать свое конституционное право и высказать свое мнение по поводу вступления в состав России. «Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — заключил он.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале военной спецоперации на Украине. В ходе нее российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщал Путин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Комментарии отключены
Последние новости
В ЛНР допустили скорое проведение референдума о вхождении в состав России
Сына президента футбольного клуба ЦСКА обокрали на десятки тысяч евро в Москве
В Совфеде оценили возможность присоединения ЛНР и ДНР к России
Эрдоган захотел снова поговорить с Путиным
Вучич отреагировал на требования Запада о санкциях против России
Синоптик предупредил москвичей о «зарядах снега»
Турция начала изучать обнаруженную в Босфоре мину
«Барселона» захотела снизить зарплаты лидерам клуба ради новых трансферов
Сын Шумахера обратился к болельщикам после аварии на Гран-при Саудовской Аравии
Володин напомнил о повышении социальных пенсий в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.