В российском регионе младенца доставили в больницу с отравлением наркотиками

Во Всеволожске проводится проверка из-за отравления 10-месячного младенца наркотиками

В Ленинградской области сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка из-за отравления младенца наркотиками. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ЧП произошло вечером 26 марта в городе Всеволожске. 10-месячного ребенка доставили в городскую больницу с острым отравлением.

Младенец проживал с 28-летней матерью и 46-летним отцом. Оба являются безработными. При этом на учете как неблагополучная семья ранее не состояла.

Состояние пострадавшего ребенка оценивается медиками как тяжелое.

24 августа 2020 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге ребенок с инвалидностью отравился этанолом во время нарковечеринки родителей.