Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском регионе младенца доставили в больницу с отравлением наркотиками

Во Всеволожске проводится проверка из-за отравления 10-месячного младенца наркотиками

Фото: Shutterstock

В Ленинградской области сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка из-за отравления младенца наркотиками. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ЧП произошло вечером 26 марта в городе Всеволожске. 10-месячного ребенка доставили в городскую больницу с острым отравлением.

Младенец проживал с 28-летней матерью и 46-летним отцом. Оба являются безработными. При этом на учете как неблагополучная семья ранее не состояла.

Состояние пострадавшего ребенка оценивается медиками как тяжелое.

24 августа 2020 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге ребенок с инвалидностью отравился этанолом во время нарковечеринки родителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Комментарии отключены
Последние новости
В ЛНР допустили скорое проведение референдума о вхождении в состав России
Раскрыта схема мошенничества с товарами повышенного спроса
Китайский посол предупредил США о последствиях из-за санкций
В Испании задержали россиянку за мошенничество
Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России
Вдова Джигарханяна испугалась выселения из квартиры в Москве
Щербакова возглавила рейтинг лучших фигуристок мира
Елизавета II купила гольф-кар для передвижения по замку
На катере в Доминикане нашли 290 килограммов кокаина
В МИД России высказались о биологической активности США на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.