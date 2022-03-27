В российском регионе вооруженный мужчина устроил стрельбу в баре

В Екатеринбурге вооруженный мужчина устроил стрельбу в баре и ранил россиянина

В баре Екатеринбурга из травматического пистолета ранили россиянина. Об этом в воскресенье, 27 марта, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых.

По данным полиции, подозреваемый первый раз пытался попасть в увеселительное заведение за полчаса до инцидента. Однако охране он показался подозрительным, и его не пустили. Вооружившись пистолетом, он вернулся в компании мужчин и устроил стрельбу, которая закончилась ранением посетителя бара. Пули попали пострадавшему в руки, грудь и бедра. В больнице ему оказали помощь.

В городе был объявлен план «Перехват». В полиции подозреваемому порекомендовали не отягощать свою дальнейшую участь и добровольно сдаться в полицию.

