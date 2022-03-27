Россиянам раскрыли способы купить товары из Европы

Экономист Клопенко посоветовал покупать европейские товары в интернете через посредников

Экономист Егор Клопенко в беседе с агентством «Прайм» раскрыл россиянам способы купить европейские товары.

В первую очередь эксперт посоветовал узнать статус работы компании на рынке: она могла временно приостановить работу в России или вообще уйти с рынка. Реальная картина станет ясна примерно в мае. Однако, считает Клопенко, и после этого многие привычные товары можно будет найти на прилавках. «Тому есть две причины: нежелание уходить из России и плоды параллельного импорта, когда товары западных брендов будут ввозиться в Россию через третьи страны», — пояснил он. Экономист уверен, что многие крупные импортеры уже проработали такие схемы.

Кроме того, европейские товары можно будет приобрести онлайн — в интернете уже появляются посредники, позволяющие купить на европейских площадках товар, оплатив его с помощью российских карт. Если нужный интернет-магазин работает с Россией и принимает карту UnionPay, совершить покупки можно и самостоятельно. При наличии варианта с доставкой почтой товары можно смело покупать, поскольку, напомнил экономист, беспошлинный порог покупок из иностранных интернет магазинов повышен до тысячи евро. Также россиянам может помочь оформление банковских карт в третьих странах (Грузия, Армения, Казахстан), заключил Клопенко.

Ранее исследование показало, что около 25 процентов россиян пытались закупить товары про запас, а 75 процентов заявили, что не хотят поддаваться панике. Россияне, не купившие товаров впрок, объяснили свое решение тем, что «еще коронавирусную гречку не доели». Больше всего к приобретению продуктов «на черный день» склонны респонденты старше 45 лет — таких оказалось 27 процентов.