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В Германии обратили внимание на оттолкнувший Европу поступок Зеленского

Немецкая газета FAZ сообщила, что выставление Зеленским оценок странам ЕС оттолкнуло их
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В Германии заявили, что выставление президентом Украины Владимиром Зеленским оценок лояльности странам-членам Евросоюза во время выступления в Брюсселе оттолкнуло ЕС от решения ввести новые санкции против России. На поступок обратила внимание немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«В четверг вечером Зеленскому вновь представился шанс "воззвать к совести" членов Европейского совета. Но на этот раз он его упустил. Более того, своей речью он настроил против себя глав некоторых правительств», — говорится в материале.

Кроме того, в статье отмечается, что Зеленский дал оценку помощи каждой страны. Францию он оценил на «четыре с минусом», Греция, Германия и Португалия получили «удовлетворительно», при этом самую большую «провокацию» президент Украины устроил правительству Венгрии, утверждает FAZ.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения президента Украины Владимира Зеленского из-за позиции по России и Украине. Орбан сказал, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне.

Зеленский в своем обращении выразил недовольство тем, что Венгрия выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной.

Марина Совина
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