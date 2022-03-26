Орбан ответил на упреки Зеленского

Орбан в ответ на обвинения Зеленского заявил, что Венгрия отстаивает национальные интересы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения президента Украины Владимира Зеленского из-за позиции по России и Украине. Орбан сказал, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне, его слова приводит РИА Новости.

«Мы помогаем попавшим в беду, но хотим обеспечить, защитить собственные национальные интересы», — пояснил он м добавил, что есть страны, которые хотят держаться подальше от конфликта.

Ранее Орбан сказал, что распространение санкций Запада на энергоносители из России остановит экономику страны. Он подчеркнул, что Будапешт выступает против такой меры, так как 85 процентов газа и 60 процентов нефти поступают в Венгрию из России.