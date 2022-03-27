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В теле скончавшегося барабанщика Foo Fighters выявили 10 видов веществ

В теле скончавшегося барабанщика Foo Fighters Хокинса выявили марихуану и антидепрессанты

Фото: Reuters

Медицинская экспертиза выявила десять различных веществ в теле барабанщика американской группы Foo Fighters Тэйлора Хокинса, скончавшегося в отеле в Боготе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральную прокуратуру Колумбии.

«Предварительно обнаружены 10 видов веществ, включая ТГК (марихуана), трициклические антидепрессанты, бензодиазепины и опиоиды», — говорится в заявлении прокуратуры.

Национальный институт судебной медицины продолжит выяснение причин гибели.

О смерти барабанщика стало известно утром 26 марта. Участники группы попросили с уважением отнестись к семье Хокинса и не беспокоить их.

Группа Foo Fighters была образована в 1994 году Дэйвом Гролом, который до этого был барабанщиком группы Nirvana. Тэйлор Хокинс присоединился к Foo Fighters в 1997 году.

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Марина Совина
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