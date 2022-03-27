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Запад предупредили о «шоке» из-за перенаправления экспорта российского топлива

The Guardian: перенаправление экспорта топлива из России станет шоком для стран Запада

Фото: @mfa_russia

Западные страны могут испытать «шок» из-за перенаправления экспорта топлива из России на азиатские рынки. Об этом предупредила британская газета The Guardian.

«Значение России для мира намного больше, чем на то указывают ее размеры 11-й крупнейшей экономики в мире. Переориентация экспорта российской нефти, газа и угля с США и ЕС на азиатских импортеров обернулась бы крупным экономическим шоком», — отмечает издание.

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The Guardian полагает, что рост цен на энергоносители увеличит инвестиции в эту отрасль и существенно замедлит переход к возобновляемым источникам энергии. Кроме того, введенные Западом санкции отразятся на поставках минерального сырья.

Издание пишет, что Россия пострадает от рестрикций США и Евросоюза в вопросе импорта важных технологических компонентов, в том числе микрочипов, однако в некоторых областях ограничения дадут толчок к разработке собственных технологий в некоторых областях.

При этом некоторые страны воздержатся от введения антироссийских санкций и не откажутся от взаимодействия, поэтому страна не находится в полной изоляции, несмотря на то что Запад существенно поднял ставки в экономическом противостоянии, резюмируют авторы статьи.

The Guardian также отметил, что санкциями против России страны Европы и США загонят себя в ловушку. Издание пояснило, что у Вашингтона есть рычаги давления на мировую финансовую систему, но зачастую США не могут определиться с целями.

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Марина Совина
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