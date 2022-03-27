В Чехии заморозили капиталы предпринимателей из России

Премьер Чехии заявил, что республика заморозила имущество российских бизнесменов

В рамках санкционной политики чешские власти заморозили имущество российских бизнесменов на миллионы евро. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в эфире «Чешского телевидения».

«Мы играем одну из ведущих ролей в Европе в деле введения санкций [против РФ]. Мы заморозили имущество российских олигархов на сотни миллионов крон (миллионы евро — прим. «Ленты.ру»)», — заявил чешский премьер. Он также отметил, что Прага будет поддерживать компании, связанные с попавшими под санкции предпринимателями из России.

По словам политика, люди должны сохранить свои зарплаты и рабочие места. При этом власти Чехии не планируют национализировать капиталы российских бизнесменов. Фиала отметил, что этот подход противоречит демократическим принципам Чехии.

Ранее Федеральный совет Швейцарии заявил, что прикажет заморозить все российские криптоактивы, хранящиеся в пределах границ страны. Ограничения коснутся цифрового имущества подсанкционных граждан и предприятий России. Правительство подчеркнуло, что поддерживает позицию ЕС в отношении действий Кремля и старается соответствовать всем санкциям, введенным против Москвы.