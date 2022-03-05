Швейцария заморозит российские криптоактивы

Федеральный совет Швейцарии заявил, что прикажет заморозить все российские криптоактивы, хранящиеся в пределах границ страны, пишет Financial Times. Ограничения коснутся цифрового имущества подсанкционных граждан и предприятий России.

Правительство подчеркнуло, что поддерживает позицию ЕС в отношении действий Кремля и старается соответствовать всем санкциям, введенным против Москвы. В Федеральном совете добавили, что Швейцария не просто присоединится к ограничениям, наложенным Европой, но и предпримет отдельные меры в отношении криптовалют, чьи владельцы связаны с Россией.

Ранее в стране уже заморозили средства российских физических и юридических лиц, попавших в санкционный список ЕС, и запретили въезд для пяти олигархов, якобы близких к президенту России Владимиру Путину. «На сегодняшний день все четыре санкционных пакета ЕС приняты и реализованы в Швейцарии», — заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен.

223 россиянина потеряли доступ к своим банковским счетам и активам в швейцарских организациях

По его словам, с 28 февраля у 223 россиян, в числе которых «олигархи и близких доверенные лица Путина», были найдены и заморожены банковские счета и активы. Однако Пармелен добавил, что этих мер недостаточно и необходимо предпринять дополнительные шаги в отношении криптоактивов, чтобы «защитить целостность» национальной криптоиндустрии.

Найти и обезвредить

Федеральный советник по иностранным делам президента Швейцарии Игнацио Кассиса в феврале заявил, что в рамках санкционного давления на Россию швейцарские власти намерены скорректировать некоторые регуляторные нормы, чтобы финансовая инфраструктура страны не могла быть использована Россией для обхода санкций.

При этом криптовалюта и сеть блокчейн часто подвергаются критике представителей мира традиционных финансов из-за анонимности ее пользователей и рисков, связанных с отмыванием денег и другими видами преступной деятельности. В том числе, в Европе опасаются, что Россия станет использовать блокчейн для проведения запрещенных транзакций.

Однако одна из главных инноваций криптовалют — децентрализованная сеть, не входящая в юрисдикцию какой-либо страны и делающая невозможным заморозку или изъятие чьих-либо активов. Тем не менее до определенного класса российских криптовактивов властям Швейцарии добраться все-таки удастся, рассказал «Ленте.ру» старший аналитик российского агрегатора криптообменников Bestchange.ru Никита Зуборев.

«Заморозить криптовалютные активы возможно только в кастодиальных сервисах, где пользователь передает свои токены в доверительное управление и теряет прямой доступ к ним, например на биржах, в онлайн-кошельках, фондах, маркетплейсах. Активы на обычных криптокошельках заморозить физически невозможно — в этом и заключается их одно из главных преимуществ», — подчеркнул эксперт. Он заключил, что потенциальные риски есть только для тех, кто решит воспользоваться финансовыми сервисами, до которых может «дотянуться» Швейцария.

Слова Зуборева подтверждает и заявление швейцарского министра экономики: «Если они (подсканционные физлица и юрлица из России — прим. "Ленты.ру") используют криптосервисы — фонды, биржи и так далее, — мы можем нацелиться на эти точки обслуживания». Однако, по мнению специалиста Bestchange.ru, российская криптоиндустрия мало пострадает от прекращения сотрудничества со швейцарскими компаниями.

В самой Швейцарии нет сколько-нибудь популярных сервисов, без которых невозможна полноценная деятельность. Даже если охватить всю сферу их влияния, сложно найти критически важные сегменты рынка. Но теперь российским инвесторам придется внимательнее выбирать компании, через которые они работают, чтобы не оказаться вдруг под заморозкой Никита Зуборев старший аналитик российского агрегатора криптообменников Bestchange.ru

По данным FT, аналогичные меры в отношении российских криптоактивов анонсировал и ЕС. По словам министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, блок обдумывает меры по «дальнейшему усилению эффективности» антироссийских санкций и предотвращению любых способов обхода введенных ограничительных мер, в том числе с помощью криптовалют. Западные политики опасаются, что именно криптовалюты могут стать способом переводить деньги по всему миру, несмотря на какие-либо ограничения.

Опасения европейских стран не напрасны, указывает издание, — после начала спецоперации в Донбассе украинцы и россияне начали активно скупать биткоин и стейблкоин USDT, привязанный к доллару в отношении 1:1. Аналитики компании Arcane Research 1 марта опубликовали отчет, согласно которому в первый день конфликта суточный объем торгов пары «биткоин-рубль» впервые с мая вырос до 1,5 миллиарда долларов, а объем торговли USDT и рубля поднялся 28 февраля до рекордных 34,94 миллиона долларов. Стоимость USDT на украинской площадке Kuna 24 февраля поднималась до 36,97 гривны (1,23 доллара), так как украинцы начали массово переводить деньги в стабильную криптовалюту.