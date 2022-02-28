Швейцария признала санкции ЕС в отношении России

Швейцария решила признать санкции Евросоюза, введенные в отношении России, и наложить такие же меры. Об этом пишет Reuters.

Предполагается, что санкции введут против ряда высокопоставленных российских чиновников и президента страны Владимира Путина. Кроме того, страна закроет въезд для пяти олигархов, якобы близких к Путину.

Агентство отмечает, что 27 февраля президент страны Иньяцио Кассис заявил, что введение санкций против России «весьма вероятно». После того, как было объявлено о введении европейских санкционных мер, Кассис подчеркнул: это решение далось Швейцарии нелегко и потребовало серьезных раздумий.