Швейцария приказала заморозить активы попавших под санкции ЕС россиян

Власти Швейцарии приказали заморозить средства россиян и юридических лиц, попавших в черный список санкций Европейского союза из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на швейцарское Управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA).

«Финансовым посредникам предлагается немедленно заблокировать соответствующие активы и сообщить о таких деловых отношениях в [правительственное агентство] SECO в соответствии с положениями постановления», — сказано на сайте организации.

В ведомстве не уточнили, сколько денег попавших под санкции ЕС россиян будет заморожено. Как сообщает информагентство, по данным Швейцарского национального банка, в 2020 году граждане России держали в Швейцарии почти 10,4 миллиарда швейцарских франков (11,21 миллиарда долларов).

Министр экономики страны Ги Пармелен заявил, что Швейцария готова принять все меры ЕС, касающиеся групп и лиц, оказавшихся под санкциями. «Например, этим лицам больше не будет разрешен въезд в Швейцарию», — указал он.

Ранее федеральный советник по иностранным делам Швейцарии Игнацио Кассис сообщил, что правительство приняло решение ужесточить меры против России из-за ситуации на Украине и проведения военной операции в Донбассе. Власти намерены скорректировать некоторые регуляторные нормы, чтобы Швейцария не могла быть использована Россией для обхода санкций, введенных Евросоюзом.

Правительство приняло решение ввести финансовые санкции против трех российских банков и 361 депутата Государственной Думы. В частности, российских законодателей коснутся ограничения на поездки. Кассис не уточнил, в отношении каких банков будут введены ограничения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.