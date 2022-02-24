Швейцария ужесточит меры против России из-за ситуации на Украине

Правительство Швейцарии ужесточит меры против России из-за ситуации на Украине и проведения военной операции в Донбассе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на федерального советника по иностранным делам Игнацио Кассиса.

Швейцарские власти намерены скорректировать некоторые регуляторные нормы, чтобы Швейцария не могла быть использована Россией для обхода санкций, введенных Европейским союзом. «Нейтралитет не означает безразличие. По соображениям нейтралитета Швейцария тогда не принимала санкций напрямую. Сегодня правительство ужесточило свой ответ», — заявил советник.

РИА Новости передает, что правительство приняло решение ввести финансовые санкции против трех российских банков и 361 депутата Государственной Думы. В частности, российских законодателей коснутся ограничения на поездки. Кассис не уточнил, в отношении каких банков будут введены ограничения.

Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз введет жесточайшие санкции против России за проведение военной операции на Украине. Боррель указал, что это будет самый строгий пакет санкций из когда-либо применявшихся.

Дипломат назвал ситуацию на Украине самым мрачным часом Европы со времен Второй мировой войны. Боррель пообещал связаться с партнерами ЕС по всему миру «для решительного и сплоченного призыва к России немедленно прекратить недопустимое поведение».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.