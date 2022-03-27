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Британцы предрекли проблемы при оплате отопления и электроэнергии

Express: 67 процентов британцев ждут проблем при оплате отопления и электроэнергии

Фото: David Moir / Reuters

Две трети британцев (67 процентов) предрекли возникновение проблем при оплате счетов за отопление и электроэнергию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Express.

Так они прокомментировали заявление главы британского минфина Риши Сунака о том, что пошлина на топливо будет снижена на пять пенсов за литр до марта 2023 года.

67 процентов респондентов заявили, что все равно столкнутся с проблемами при оплате счетов на отопление и электроэнергию. Недостаточными оглашенные меры сочли 63 процента британцев.

В опросе компании Techne приняли участие 1642 человека.

Ранее в марте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что правительство хочет получать 25 процентов электроэнергии от ядерной энергетики, что будет означать значительный сдвиг в энергетическом балансе страны. В данный момент доля выработки электроэнергии на атомных электростанциях Великобритании составляет около 16 процентов.

Марина Совина
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