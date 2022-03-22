Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Британия захотела получать больше ядерной энергии

В Великобритании захотели получать 25 процентов электроэнергии от атомной энергетики

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что правительство хочет получать 25 процентов электроэнергии от атомной энергетики, что будет означать значительный сдвиг в энергетическом балансе страны. О таком решении властей он заявил на встрече с руководителями крупнейших энергетических и технологических компаний, сообщает The Guardian.

В настоящий момент доля выработки электроэнергии на атомных электростанциях Великобритании составляет около 16 процентов. Для достижения новой цели в 25 процентов собираются построить несколько новых мощностей. При этом количество атомных электростанций в Великобритании сокращается — в период с 2022 по 2024 года в стране должны закрыться четыре из них. Ожидается, что к тому моменту общая ядерная мощность Великобритании упадет до 3,6 гигаватта.

Материалы по теме:
Ядерный переворот. Европа готовится поддержать новые газовые и атомные проекты. Что от этого выиграет Россия?
Ядерный переворот.Европа готовится поддержать новые газовые и атомные проекты. Что от этого выиграет Россия?
15 февраля
Повелители стихий. Все больше земель становятся непригодными для жизни. Что делать, чтобы мир не превратился в пустыню?
Повелители стихий.Все больше земель становятся непригодными для жизни. Что делать, чтобы мир не превратился в пустыню?
13 февраля

Реализация плана потребует больших финансовых вложений. Для получения инвестиций министры надеются привлечь частный капитал. «Ускорение развития ядерных проектов абсолютно необходимо для снижения затрат на энергоносители, сокращения импорта дорогостоящего газа и укрепления нашей энергетической безопасности, поскольку мы движемся к углеродной нейтральности», — рассказал исполнительный директор Ассоциации атомной промышленности Том Грейтрекс. Он добавил, что для достижения этих целей необходимы срочные инвестиции в проекты в области атомной энергетики, а также в развитие возобновляемых источников энергии. По словам Грейтрекса, это позволит обеспечить страну экологически чистой и «независимой» энергией, в которой она нуждается.

Ранее в марте премьер-министр Борис Джонсон встретился с руководителями нефтегазовой отрасли, чтобы обсудить увеличение инвестиций в нефтегазовую индустрию в Северном море. На следующей неделе ожидается совещание с руководителями сектора прибрежной ветроэнергетики, на которой обсудят планы дальнейшего расширения использования возобновляемых источников энергии.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины
Стало известно о приостановке полетов авиакомпании из Вьетнама в Россию
Медиамагнат решил избавиться от роскошного жилья в Нью-Йорке
В «Роскосмосе» раскрыли детали подготовки миссии на Марс
Британия захотела получать больше ядерной энергии
Российский посол раскритиковал накачивание Украины западным оружием
Диетолог предупредил об опасности употребления роллов и суши
Магистрали между Крымом и Херсонской областью собрались восстановить
Военный эксперт объяснил отказ Турции передать Украине С-400
Наряд с глубоким декольте на 57-летней Сандре Буллок вызвал споры в сети
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.