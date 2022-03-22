Британия захотела получать больше ядерной энергии

В Великобритании захотели получать 25 процентов электроэнергии от атомной энергетики

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что правительство хочет получать 25 процентов электроэнергии от атомной энергетики, что будет означать значительный сдвиг в энергетическом балансе страны. О таком решении властей он заявил на встрече с руководителями крупнейших энергетических и технологических компаний, сообщает The Guardian.

В настоящий момент доля выработки электроэнергии на атомных электростанциях Великобритании составляет около 16 процентов. Для достижения новой цели в 25 процентов собираются построить несколько новых мощностей. При этом количество атомных электростанций в Великобритании сокращается — в период с 2022 по 2024 года в стране должны закрыться четыре из них. Ожидается, что к тому моменту общая ядерная мощность Великобритании упадет до 3,6 гигаватта.

Реализация плана потребует больших финансовых вложений. Для получения инвестиций министры надеются привлечь частный капитал. «Ускорение развития ядерных проектов абсолютно необходимо для снижения затрат на энергоносители, сокращения импорта дорогостоящего газа и укрепления нашей энергетической безопасности, поскольку мы движемся к углеродной нейтральности», — рассказал исполнительный директор Ассоциации атомной промышленности Том Грейтрекс. Он добавил, что для достижения этих целей необходимы срочные инвестиции в проекты в области атомной энергетики, а также в развитие возобновляемых источников энергии. По словам Грейтрекса, это позволит обеспечить страну экологически чистой и «независимой» энергией, в которой она нуждается.

Ранее в марте премьер-министр Борис Джонсон встретился с руководителями нефтегазовой отрасли, чтобы обсудить увеличение инвестиций в нефтегазовую индустрию в Северном море. На следующей неделе ожидается совещание с руководителями сектора прибрежной ветроэнергетики, на которой обсудят планы дальнейшего расширения использования возобновляемых источников энергии.