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В Турции заявили о необходимости услышать российские аргументы

Советник главы Турции заявил, что российские аргументы о безопасности должны быть услышаны

Фото: Shutterstock

Советник президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российские аргументы по теме безопасности должны быть услышаны. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщает РИА Новости.

В ходе международного форума Doha forum советник турецкого главы отметил, что невозможно наладить диалог, если все мосты с Россией будут разрушены. «Безусловно, необходимо оказывать поддержку украинцам, чтобы они могли защищаться, но мы должны держать в уме необходимость сохранения диалога с Россией», — подчеркнул Калын.

Ранее 27 марта сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни.

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Владимир Седов
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