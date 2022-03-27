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Эрдоган захотел снова поговорить с Путиным

Советник главы Турции заявил, что Эрдоган планирует разговор с Путиным в ближайшие дни

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Об этом со ссылкой на советника главы Турции Ибрагим Калына в воскресенье, 27 марта, сообщает РИА Новости.

Калын сообщил о планируемых переговорах лидеров двух стран во время участия в международном форуме Doha forum. «Президент Эрдоган общался с Путиным по украинскому вопросу и планирует еще раз поговорить с ним в ближайшие дни»,— заявил Ибрагим Калын.

25 марта у Эрдогана состоялся телефонный диалог со своим коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого они обсудили российско-украинские переговоры.

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Владимир Седов
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