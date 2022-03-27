Гинцбург назвал сроки вакцинации детей в рамках исследований

Гинцбург сообщил, что вакцинация детей в рамках исследований начнется на следующей неделе

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки вакцинации детей против коронавирусной инфекции в рамках клинических исследований. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, прививки детям от 6 до 11 лет начнут ставить на следующей неделе. «На сегодняшний день детей пока не набрали, пока только определились с организацией, которая имеет право набирать добровольцев, и с клиниками, где будут проходить исследования», — отметил он.

Ранее Александр Гинцбург заявил об отсутствии жалоб на негативные эффекты вакцинации подростков против коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М». Он также сообщил, что вскоре объемы производства «Спутника М» будут наращиваться, к процессу производства подключится компания «Генериум».

