Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Гинцбург назвал сроки вакцинации детей в рамках исследований

Гинцбург сообщил, что вакцинация детей в рамках исследований начнется на следующей неделе

Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки вакцинации детей против коронавирусной инфекции в рамках клинических исследований. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, прививки детям от 6 до 11 лет начнут ставить на следующей неделе. «На сегодняшний день детей пока не набрали, пока только определились с организацией, которая имеет право набирать добровольцев, и с клиниками, где будут проходить исследования», — отметил он.

Ранее Александр Гинцбург заявил об отсутствии жалоб на негативные эффекты вакцинации подростков против коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М». Он также сообщил, что вскоре объемы производства «Спутника М» будут наращиваться, к процессу производства подключится компания «Генериум».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Посол России оценил предложение польского генерала вернуть Калининград
Российского посла вызвали в МИД Чехии
Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
Захарова рассказала о стремлении России развить Украину после распада СССР
Левандовски согласился перейти в «Барселону»
В Британии начали производство модернизированных танков Challenger 3
Переехавшая на Тенерифе россиянка перечислила плюсы жизни в горах
Назван подешевевший в России продукт
Обнародованы документы о причастности сына Байдена к лабораториям на Украине
Диетолог назвала повышающий устойчивость к стрессам продукт
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.