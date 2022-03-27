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Гендиректор «Ашана» ответил на призыв Зеленского уйти с российского рынка

Гендиректор «Ашана» Клод заявил, что сеть продолжит работу в России в интересах населения

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Генеральный директор французской компании «Ашан» Ив Клод заявил, что магазины сети продолжат работать на территории России в интересах гражданского населения. Так он ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского к французским компаниям уйти с российского рынка, передает ТАСС.

По словам гендиректора сети, в нынешнее время бесполезно натравливать людей друг на друга, поэтому «Ашан» продолжит выполнять свою основную миссию и кормить население двух стран, выпекать свежий хлеб для украинцев и для россиян, «что на данный момент жизненно необходимо».

«Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», — заявил Клод.

Комментируя призыв Зеленского к французским компаниям уйти из России, Клод подчеркнул, что уважает президента Украины, но считает его слова о поддержке французскими компаниями спецоперации России несправедливыми.

Другие французские компании, в том числе Danone, «Леруа Мерлен» и «Декатлон» также не планируют прекращать работу в России, сказал глава Союза французских предпринимателей (MEDEF) Жоффруа Ру де Безье. Во французских компаниях в России работают около 160 тысяч человек. Все сотрудники «должны питаться, получать зарплату», отметил де Безье.

Марина Совина
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