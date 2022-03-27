Россиянка застряла в Таиланде и описала ситуацию фразой «крутились как могли»

Российская туристка застряла в Таиланде и рассказала о проблемах с банковскими картами

Россиянка застряла в Таиланде почти на месяц и рассказала о попытках вернуться домой. Своим опытом она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

По словам девушки, как только начала поступать информация о массовой отмене рейсов, она решила переждать ограничения. «Первые несколько дней была растерянность, новости были одна страшнее другой», — призналась она.

Также путешественница добавила, что ей удалось снять наличные деньги до блокировки банковских карт — из-за ограничениях в средствах ей пришлось пересмотреть бюджет и отказаться от аренды автомобиля. «Многие не успели, занимали и крутились, кто как мог», — рассказала о проблемах туристка.

В итоге россиянка смогла улететь на родину со второй попытки — изначально она попробовала обменять билеты на рейс авиакомпании Qatar Airways. В итоге автор успела на один из последних рейсов Air Astana и добралась до России с пересадкой в Казахстане.

Ранее в марте сообщалось, что жители Таиланда начали помогать застрявшим в стране российским туристам. Так, они организовали центры помощи и горячие линии для семи тысяч путешественников из России. Отдыхающим, у которых закончился период безвизового пребывания, продлили возможность нахождения в королевстве на 30 суток.