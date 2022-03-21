В Таиланде придумали способ помочь застрявшим в стране россиянам

Жители Таиланда организовали центры помощи и горячие линии для застрявших в стране россиян

Жители Таиланда придумали способ помочь российским туристам, застрявшим в стране из-за отсутствия прямых рейсов. Об этом РИА Новости сообщил генеральный менеджер тайской принимающей компании «Илвес тур» Виктор Кривенцов.

Специалист рассказал, что тайцы организовали в королевстве центры помощи и горячие линии для семи тысяч путешественников из России, которые не могут вернуться на родину. При этом он отметил, что все российские авиаперевозчики решают проблему вылета туристов по-разному, однако в отличие от ситуации с COVID-19 сейчас каждая авиакомпания «за себя».

«У "Аэрофлота" есть рейсы с Пхукета и из Бангкока. Компания вывозит своих пассажиров с помощью перевозчика iFly. "Уральские авиалинии", которые также летали в Таиланд, пока только собирают данные. Информации о вывозе их пассажиров нет. Как и от S7, которая также раньше активно летала в Таиланд», — пояснил Кривенцов и добавил, что также россиянам предлагается вернуться домой на регулярных рейсах с пересадкой, но стоимость билета в одну сторону начитается от 53 тысяч рублей.

Отдыхающим, у которых окончился период безвизового пребывания в королевстве, посольство в Таиланде и консульства на Пхукете и Самуи выдают справки о невозможности вылета домой по истечении разрешенного срока пребывания в стране и продлевают возможность нахождения в королевстве на 30 суток.

Ранее сообщалось, что Центр по борьбе с коронавирусом Таиланда смягчил правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян, с 1 апреля. Так, все прибывающие в королевство путешественники больше не должны предъявлять результаты ПЦР-теста.