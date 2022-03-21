Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В Таиланде придумали способ помочь застрявшим в стране россиянам

Жители Таиланда организовали центры помощи и горячие линии для застрявших в стране россиян

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Жители Таиланда придумали способ помочь российским туристам, застрявшим в стране из-за отсутствия прямых рейсов. Об этом РИА Новости сообщил генеральный менеджер тайской принимающей компании «Илвес тур» Виктор Кривенцов.

Специалист рассказал, что тайцы организовали в королевстве центры помощи и горячие линии для семи тысяч путешественников из России, которые не могут вернуться на родину. При этом он отметил, что все российские авиаперевозчики решают проблему вылета туристов по-разному, однако в отличие от ситуации с COVID-19 сейчас каждая авиакомпания «за себя».

Материалы по теме:
На крыше мира. Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
На крыше мира.Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
8 сентября
«Некоторые живут прямо на земле» Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Некоторые живут прямо на земле»Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
2 апреля

«У "Аэрофлота" есть рейсы с Пхукета и из Бангкока. Компания вывозит своих пассажиров с помощью перевозчика iFly. "Уральские авиалинии", которые также летали в Таиланд, пока только собирают данные. Информации о вывозе их пассажиров нет. Как и от S7, которая также раньше активно летала в Таиланд», — пояснил Кривенцов и добавил, что также россиянам предлагается вернуться домой на регулярных рейсах с пересадкой, но стоимость билета в одну сторону начитается от 53 тысяч рублей.

Отдыхающим, у которых окончился период безвизового пребывания в королевстве, посольство в Таиланде и консульства на Пхукете и Самуи выдают справки о невозможности вылета домой по истечении разрешенного срока пребывания в стране и продлевают возможность нахождения в королевстве на 30 суток.

Ранее сообщалось, что Центр по борьбе с коронавирусом Таиланда смягчил правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян, с 1 апреля. Так, все прибывающие в королевство путешественники больше не должны предъявлять результаты ПЦР-теста.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В России признали экстремистской организацией владельца Facebook и Instagram
Россия отказалась от переговоров по мирному договору с Японией
В Госдуме оценили решение о запрете Facebook и Instagram
Россиянам раскрыли важные при чтении этикеток на косметике детали
На границе с Польшей совершено нападение на груз для инвалидов из России
Жена бывшего мужа Волочковой показала новый дом
Нападение насильника на россиянку в застрявшем лифте попало на видео
В России оценили вероятность возврата денег за отмененный отдых
Британия приготовилась национализировать «дочку» «Газпрома»
Подозреваемого в попытке изнасилования 19-летней россиянки задержали в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.