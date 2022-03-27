На катере в Доминикане нашли 290 килограммов кокаина

Силовики изъяли 290 килограммов кокаина с борта катера в Доминиканской Республике

В Доминиканской Республике сотрудники Национального управления по контролю за оборотом наркотиков задержали катер с 290 килограммами кокаина на борту. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщает РИА Новости.

По данным правоохранительных органов, груз с наркотиками нашли рядом с провинцией Ла-Романа. Силовики разыскивают причастных к перевозке кокаина.

Страна является одним из крупнейших перевалочных пунктов для наркоторговцев. Отсюда запрещенные вещества везут в США и страны Евросоюза. С начала 2022 года в Доминиканской Республике в ходе антинаркотических операций было конфисковано свыше трех тонн наркотиков.

Ранее 18 февраля сообщалось, что одного из самых разыскиваемых наркобаронов Европы — бельгийца со степенью магистра криминологии Флора Брессерса — арестовали в Швейцарии после двух лет, проведенных в бегах.